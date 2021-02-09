Италия

Вратарь Лацио с удовольствием сменил бы Серию А на Бундеслигу.

Томас Стракоша готов принять предложение Боруссии Д или другой команды из Германии.

"Боруссия Д — большой клуб, и я бы солгал, что мне не интересно было бы там поиграть, – сказал в интервью Sky Sport DE вратарь Лацио. – В то же время это молодая и очень перспективная команда".

"Рим стал моим домом, но мне нравится Бундеслига и я открыт к новым вызовам, так что рассмотрел бы предложения клубов из Германии".

В нынешнем сезоне Симоне Индзаги отдает предпочтение Пепе Рейне, а 25-летний албанец сыграл лишь 8 матчей во всех турнирах, а после того, как переболел коронавирусом в ноябре, вообще на поле не появлялся.

Контракт Стракоши с Лацио рассчитан до 30 июня 2022 года.

Голкипер национальной сборной Албании (14 матчей) выступал за Лацио (174 матча во всех турнирах) и провел сезон в аренде в Салернитане (13).

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