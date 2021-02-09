Италия

Португальский фулбек хочет остаться на Сан Сиро, поскольку не входит в планы тренерского штаба Манчестер Юнайтед.

Правый защитник Диогу Далот, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может перебраться в Милан на постоянной основе в конце текущего сезона. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, "россонери" готовы осуществить полноценный трансфер 21-летнего португальца, однако не намерены платить "красным дьяволам" за него больше 22 миллионов евро (именно такую сумму манкунианцы заплатили Порту за Далота в июле 2018 года).

Сам футболист хочет остаться на Сан Сиро, поскольку не входит в дальнейшие планы главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Солскьяера. Тем не менее, среди заинтересованных в португальце клубов фигурирует Севилья, которая готова побороться с Миланом за его трансфер.

В текущем сезоне Диогу Далот провел в футболке "россонери" 16 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи.

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