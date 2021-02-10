Италия

Осталось уладить детали передачи 90% акцию клуба Серии А.

В ближайшее время у Специи должен смениться владелец — утверждает Tuttomercatoweb.

В среду, 10 февраля, в миланской юридической фирме Grimaldi состоялась очередная встреча представителей нынешних и потенциальных владельцев Специи. Точку в деле о продаже контрольного пакета акций поставить не удалось, однако не урегулированными остались лишь незначительные детали, которые не повлияют на сам факт продажи.

Сообщается, что американская компания MSD Capital, которая, кстати, ранее приценивалась к Сандерленду, выкупит 90% акций лигурийского клуба, а 10% останутся во владении Volpi Group.

Кроме того, во владении Volpi останется тренировочная база Специи, которая даже не включена в переговоры. Ожидается, что базу клуб будет в будущем арендовать.

Стоит отметить, что после оформления сделки до июня 2021 года руководить клубом будут нынешние владельцы.

Дебютант Серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета, сохраняя неплохие шансы на сохранение прописки в элите.

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