Италия

В миланском клубе довольны показателями шведа.

Милан не намерен расставаться с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, миланский клуб предложит 39-летнему шведу новый контракт по окончании текущего сезона.

Текущая зарплата Ибрагимовича составляет 7 миллионов, и трудно представить, что она останется неизменной в 2021-2022 годах, когда Златану исполнится 41 год. Однако, по информации источника, договоренность может быть достигнута с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что Милан показал лучшую результативность в Серии А с 2006 года.

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