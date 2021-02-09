Италия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "дьяволов" за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Милана, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта на некоторых позициях совпал, но были и различия, которые вызвали споры и ярые дискуссии.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Многие позиции вызвали огромное количество споров между пользователями, однако были и кандидаты, которые заняли первое место без какого-либо сопротивления. Так, Паоло Мальдини набрал почти 99% голосов, не оставив шансов Карлу-Хайнцу Шнеллингеру.

Состав лучших игроков Милана по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Карло Анчелотти

Состав лучших игроков Милана по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Карло Анчелотти

Редакторы и пользователи Football.ua сошлись во мнении по большинству позиций. Карло Анчелотти довольно просто получил место в обеих сборных командах, тогда как позиция второго нападающего к Марко Ван Бастену вызвала большие споры. Редакторы сайт отвели место рядом с легендарным нидерландцем Гуннару Нордалю. Пользователи же почти двумя третями голосов поддержали нашего соотечественника Андрея Шевченко.

Также расхождения произошли во вратарской позиции. Пользователи были вдохновлены для кого-то еще свежими воспоминаниями о игре Дида, тогда как редакция выбрала Себастьяно Росси. Похожая ситуацию произошла и в дуэли Как против Гуллита. Пользователи отдали свои голоса в пользу бразильцу, а редакция — в пользу Гуллита.

В следующих материалах Football.ua представит серию статей, которые будут посвящены действующему чемпиону Украины — Шахтеру.