Италия

Наставник Аталанты прокомментировал победу над Наполи, а также плотный график для своей команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини посвятил болельщикам победу над Наполи в полуфинале Кубка Италии со счетом 3:1.

"К сожалению мы не можем пережить эти моменты с нашими болельщиками. Мы посвящаем эту победу нашим фанатам. Выход в финал — это признак того, что команда продолжает расти. Она находится на вершине чемпионата.

Мы подумаем о финале позже. Для нас это уже большой успех и там мы будем играть против такой выдающейся команды, как Ювентус, с которой можно бороться. Сейчас у нас впереди много важных матчей — мы будем принимать Реал Мадрид. Это будет событием для Бергамо", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

Гасперини также заявил, что единственным препятствием является плотный график.

"Мы никогда не теряли уверенности, мы стабильно добиваемся результатов. Встреча с Кальяри в воскресенье будет 13-й игрой за 40 дней. Вполне нормально, что при таком графике бывают взлеты и падения.

Мы дважды играли с Кальяри, Лацио, Наполи, но никогда не сдавались, даже в чемпионате. Но есть много трудностей. Мне трудно ожидать большего от Аталанты, даже если о нас слишком много говорят. Давайте просто постараемся сыграть как можно лучше", — добавил Гасперини.

Напомним, что после встречи с Кальяри, Аталанту ожидает поединок против Наполи в Серии А, а затем встреча с Реалом в плей-офф Лиги чемпионов.