Италия

Наставник Аталанты прокомментировал отсутствие новоприбывшего игрока в ротации на еврокубки.

В преддверии домашнего поединка против Торино в рамках 21-го тура итальянской Серии А, главный тренер бергамаской Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал факт отсутствия новичка команды Виктора Коваленко в итоговой заявке на Лигу чемпионов.

"Сегодня у него только была первая тренировка, а уже через 15 дней нам играть против мадридского Реала. Коваленко только что прибыл в расположение команды, поэтому стоит подождать его адаптации. Было не правильным помещать его в итоговую заявку, но при этом оставлять вне ее тех, кто больше всего играл в сезоне. Необходимо дать игроку время", — приводит слова наставника "Богини" ресурс calciomercato.com.

Отметим, что несмотря на отсутствие украинца в заявке на еврокубки, ему удалось попасть уже в первый из ближайших перечней футболистов для матча Серии А, которые могут принять участие в предстоящей игре против Торино, запланированной на 6 февраля, начало в 14:30 по киевскому времени.