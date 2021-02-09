Италия

Два украинских хавбека могут помочь клубу из Бергамо выйти в финал турнира.

Сразу два игрока сборной Украины Виктор Коваленко и Руслан Малиновский попали в заявку Аталанты на ответный матч полуфинала Кубка Италии против Наполи.

Первая встреча закончилась со счетом 0:0 и в той игре ни один из украинцев участия не принимал.

Новичок клуба из Бергамо, перешедший из Шахтера, уже попадал в заявку команды на матч Серии А, но не смог в нем дебютировать из-за проблем со здоровьем. Таким образом, предстоящая встреча может стать для него дебютной.

Напомним, матч Аталанта — Наполи состоится в среду, 10 февраля, в 21:45 по киевскому времени.