Команды не смогли реализовать свои моменты в этом противостоянии.
Торино - Дженоа, getty images
13 февраля 2021, 17:58
Завершился поединок 22-го тура итальянской Серии А, в котором Торино принимал на своем поле Дженоа.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друга друга и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Торино — Дженоа 0:0
Торино: Сиригу — Синго, Иццо, Нкулу, Бремер, Ансальди (Мурру, 79) — Мандрагора, Лукич (Базелли, 71), Ринкон (Линетти, 79) — Белотти, Дзадза (Верди, 71).
Дженоа: Перин — Чиборра, Масьелло, Кришито (Гольданига, 18), Радованович, Дзаппакоста — Зайц, Стротман, Ровелла — Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).
Предупреждения: Бремер, Иццо — Кришито, Ровелла, Гольданига, Радованович.