Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

В 22-м туре итальянской Серии А Сампдория на своем поле одержала минимальную победу над Фиорентиной (2:1).

За команду Клаудио Раньери забитыми мячами отметились Кейта и Квальярелла, а у соперников единственный мяч себе в актив записал Влахович.

Обзор матча:

Сампдория — Фиорентина 2:1

Голы: Кейта, 31, Квальярелла, 71 — Влахович, 38

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешински — Янкто (Феррари, 64), Дамсгор (Кандрева, 65), Силва (Экдаль, 75) — Торсби — Кейта (Лерис, 90), Рамирес

Фиорентина: Драговски — Мартинес Куарта, Песселья (Кальехон, 83), Миленкович — Бираги, Кастровилли, Пулгар, Бонавентура, Венути (Малькюи, 83) — Влахович, Куаме

Предупреждения: Дамсгор — Венути, Пулгар, Бонавентура