Тесты

В день рождения Виктора Коваленко мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 14 февраля, полузащитнику сборной Украины и Аталанты Виктору Коваленко исполняется 25 лет. Украинский футболист лишь недавно перебрался в Бергамо и еще даже не успел дебютировать, но у него еще все впереди. Коваленко не побоялся сделать этот шаг и уже вскоре попытается завоевать место в старте Аталанты.

В свое время Виктор Коваленко был одним из самых перспективных футболистов мира. Им интересовался Ювентус и другие топ-клубы, но Шахтер его не отпустил. У полузащитника есть шанс громко заявить о себе в Европе и заткнуть рты всем критикам, которые с насмешкой называют его Голденбоем. Предлагаем вам проверить свои знания о нем.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

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