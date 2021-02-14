Италия

Завершился очередной поединок 22-го тура Серии А.

В поединке 22-го тура итальянского чемпионата Сампдория в родных стенах минимально обыграла приехавшую в гости Фиорентину. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте встречи, когда Бальде Кейта головой с пары метров расстрелял ворота соперника после подачи с углового. Спустя семь минут счет вновь стал равным — Душан Влахович удачно сыграл на добивании после сэйва вратаря, который почти выручил и во второй раз, но отбил мяч уже за линией ворот.

Победу команде Клаудио Раньери принес забитый мяч в исполнении Фабио Квальяреллы, который на 71-й минуте точно пробил в дальний угол с линии штрафной.

После 22 туров у Сампдории 30 очков и 10-е место в турнирной таблице Серии А, а у Фиорентины 22 балла и 16-я строчка.

Сампдория — Фиорентина 2:1

Голы: Кейта, 31, Квальярелла, 71 — Влахович, 38

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешински — Янкто (Феррари, 64), Дамсгор (Кандрева, 65), Силва (Экдаль, 75) — Торсби — Кейта (Лерис, 90), Рамирес

Фиорентина: Драговски — Мартинес Куарта, Песселья (Кальехон, 83), Миленкович — Бираги, Кастровилли, Пулгар, Бонавентура, Венути (Малькюи, 83) — Влахович, Куаме

Предупреждения: Дамсгор — Венути, Пулгар, Бонавентура