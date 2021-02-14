Италия

Бельгийский форвард отметился дублем в ворота Лацио.

В настоящее время проходит поединок 22-го тура Серии А между Интером и Лацио, в котором "нерадзурри" выигрывают после первого тайма со счетом 2:0.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

В этом противостоянии оба мяча забил нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который таким образом, достиг отметки в 300 голов в карьере. Об этом сообщает Goal.com.

Помимо этого, Лукаку забил 15-й и 16-й голы в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, что позволило ему сравняться с лучшим бомбардиром Серии А Криштиану Роналду. У форварда Ювентуса такая же статистика — 16 голов и 2 ассиста.

Один из голов Ромелу забил с пенальти, что означает, что он реализовал все 10 одиннадцатиметровых ударов в Серии А за последние два сезона. До этого никто из игроков топ-5 лиг Европы не забивал больше голов с пенальти за такой же период.