Италия

Football.ua представляет матч 22-го тура чемпионата Италии.

В 22-м туре главный претендент на победу в чемпионате Италии (по версии букмекеров) Интер примет Лацио, не знающего поражений в семи турах Серии А.

Интер — Лацио

Воскресенье, 14 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В нынешнем сезоне Интер потерпел поражение на всех фронтах, кроме Серии А, и чтобы не провалить очередной год окончательно, намерен положить все силы на чемпионат Италии.

Что касается Лацио, то сейчас команда набрала отличную форму и демонстрирует великолепные результаты, однако все прекрасно помнят нестабильность, свойственную детищу Симоне Индзаги, поэтому не спешат записывать "орлов" в претенденты на "скудетто". Максимум — на третье место.

Интер в кои то веки не имеет ни больных, ни травмированных футболистов, и в данном поединке многое будет зависеть от психологического состояния "змеев" после обидного вылета из Кубка Италии в полуфинале против Ювентуса.

Если судить по тому, как тренер Интера и президент Ювентуса после того злополучного для "нерадзурри" поединка "фехтовали" средними пальцами и упражнялись в не литературном жанре, поражение задело Антонио Конте за живое, да и его подопечных, наверняка, тоже.

Это может стать как плюсом, добавив азарта и агрессивности стремящимся к сатисфакции хозяевам, так и минусом, став причиной дополнительной нервозности.

Наверняка хватает моральных факторов положительного и отрицательного характера и у Лацио, а особо стоит отметить главного бомбардира гостей. В активе Чиро Иммобиле 149 голов в Серии А, и ему наверняка захочется отметить "юбилей" на одном из самых неудачных для его команды стадионов.

При этом стоит отметить, что Чиро может стать самым быстрым из тех, кто начал играть уже в то время, когда за победу давалось три очка, достигших этого рубежа. Если Иммобиле забьет в воскресенье, то сделает это в 245-м матче в чемпионате.

Что касается кадровой ситуации, то в связи с тем, что в распоряжении Конте полный набор игроков, маловероятно появление Видаля, которого беспокоит колено.

У Лацио точно не появятся на поле Стракоша и Луис Фелипе. У первого травма колена, а второй перенес операцию и выбыл до конца сезона. Не набрали оптимальную форму Катальди и Кайседо, но в случае необходимости сыграть они смогут.

Большим плюсом станет возвращение Луиса Альберто, решившего свою проблему с аппендицитом, то же можно сказать об Ачерби, который получил в среду небольшое повреждение и не смог завершить тренировку.

Интересные факты

– Команды провели между собой 171 матч в различных турнирах: 69 побед Интера, 42 победы Лацио, 60 ничьих.

– В Серии А на поле Интера сыграно 77 матчей: 42 победы хозяев, 10 побед гостей и 25 ничьих.

– В минувшем сезоне матч Интер — Лацио завершился со счетом 1:0.

– Интер выиграл последние 7 домашних матчей в Серии А.

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 6 поединков, а беспроигрышная — 7.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Стракоша, Луис Фелипе (оба — Лацио).

Под вопросом: Видаль — Кайседо.

прогноз 2:1

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