Италия

Аргентинский полузащитник добавил к командной осечке персональную неудачу.

Радость футболистов Лацио от единственного забитого ими мяча в матче против Интера, Getty Images

Радость футболистов Лацио от единственного забитого ими мяча в матче против Интера, Getty Images

В рамках воскресного поединка 22-го тура итальянской Серии А, римский Лацио потерпел поражение в гостях у миланского Интера со счетом 1:3, в результате чего потерял место в потенциальной зоне еврокубков.

Интер — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Единственный гол на счету коллектива Симоне Индзаги был забит на 61-й минуте, когда прямым ударом со штрафного сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич отправил мяч в корпус стоящего неподалеку от стенки испанского полузащитника Гонсало Эскаланте, рикошет от которого нейтрализовал голкипера Самира Хандановича.

По ходу встречи редакторы трансляции и официальный сайт Серии А записали авторство забитого мяча на игрока, который совершил последнее касание, однако после финального свистка, как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, данная позиция была пересмотрена.

Регламентный комитет и отдел статистики объяснили свое решение пунктом правил, согласно которому лишь намеренное касание мяча может стать причиной присудить игроку результативный удар, что не было соблюдено в данной ситуации.

Стоит отметить, что это уже не первая ситуация в истории "элитного" итальянского первенства, а в сезоне-2016/17 подобным во время игры между Фиорентиной и Кьево отметились футболисты "фиалок" Милан Бадель и Никола Калинич. Полузащитник удачно пробил со стандарта, а форвард ненамеренно подставился под летящий мяч, однако гол в конечном итоге был переписан на нынешнего игрока Дженоа.

Наиболее обидным в данной ситуации является то, что для Эскаланте это был первый гол в рамках Серии А в футболке "орлов" за 16 сыгранных поединков.

Получить очередной шанс аргентинец сможет уже в следующем матче своей команды, в котором Лацио будет принимать генуэзскую Сампдорию на Стадио Олимпико.