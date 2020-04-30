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Football.ua в новом видео рассказывает об успешных игроках, которые могли достигнуть гораздо большего, если бы не их вредные привычки.

В футболе существует много примеров, когда талантливые футболисты не смогли полностью раскрыться из-за проблем с поведением и вредных привычек. Украинские болельщики могут вспомнить Александра Алиева и Артема Милевского, которым любовь к ночной жизни помешала реализовать весь свой потенциал в Динамо и сборной Украины.

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В новом видео Football.ua расскажет об иностранных игроках, чью карьеру загубили алкоголь, наркотики или же проблемы с законом.

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