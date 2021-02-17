Италия

Клубы уже согласовали трансфер итальянского полузащитника.

Полузащитник Вероны Маттиа Дзакканьи предстоящим летом сменить клубную прописку, но продолжит выступать в Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 25-летний итальянец в конце сезона подпишет контракт с Наполи.

Клубы уже согласовали детали трансфера, который оценивается в 13-14 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Дзакканьи провел 22 поединка, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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