Клубы уже согласовали трансфер итальянского полузащитника.
Маттиа Дзакканьи, Getty Images
17 февраля 2021, 13:41
Полузащитник Вероны Маттиа Дзакканьи предстоящим летом сменить клубную прописку, но продолжит выступать в Италии. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, 25-летний итальянец в конце сезона подпишет контракт с Наполи.
Клубы уже согласовали детали трансфера, который оценивается в 13-14 миллионов евро плюс бонусы.
В нынешнем сезоне Дзакканьи провел 22 поединка, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.
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