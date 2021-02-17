Италия

Лазарет римского клуба продолжает пополняться новыми именами.

Защитник Лацио Штефан Раду может пропустить внушительный срок из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, у 34-летнего румына диагностирована паховая грыжа и если ему проведут операцию, то он будет вынужден пропустить около 30 дней.

В нынешнем сезоне Раду провел 19 поединков в футболке римского клуба, в которых отдал одну результативную передачу.

После 22 туров Лацио занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда Симоне Индзаги проведет против Сампдории (20 февраля), после чего римлян ожидает плей-офф Лиги чемпионов, где они встретятся с Баварией.