Италия

Молодой украинский голкипер заинтересовал клуб из Серии А.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов Лацио. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб еще не вступал в переговоры с "горняками" по 19-летнему украинцу, а рассматривают его потенциальный трансфер на будущее.

В нынешнем сезоне Трубин провел 13 поединков в составе Шахтера, из которых пять на ноль. Transfermarkt оценивает украинца в 7 миллионов евро, а его соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, что в текущей кампании Трубин отлично показал себя в Лиге чемпионов, чем привлек внимание со стороны европейских клубов, а также стал первым номером "горняков", вытеснив с ворот Андрея Пятова.