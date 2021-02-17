Италия

Римский клуб намерен сменить технического спонсора, уйдя от компании Macron.

Лацио в скором времени может сменить своего технического спонсора, которым сейчас является Macron. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Нынешнее партнерство римского клуба с болонской компанией рассчитано до 2022 года.

По информации источника, новым техническим спонсором Лацио станет английская фирма Castore Sportswear, которая сейчас имеет контракты с двумя клубами АПЛ — Ньюкаслом и Вулверхэмптоном.

Также отмечается, что Macron на данный момент увеличивает прибыль Лацио на сумму более чем в 3 млн евро в год, в то время как Castore Sportswear увеличит гонорар до как минимум 4 млн.

Ранее сообщалось, что Рома со следующего сезона сменит технического спонсора.