Завершился матч чемпионата Италии.
Дженоа - Верона, getty images
20 февраля 2021, 20:59
В рамках 23-го тура итальянской Серии А Дженоа дома уступила Вероне (1:2).
Иван Илич вывел вперед Верону на 17-й минуте. На старте второго тайма Дженоа отыгралась усилиями Шомуродова.
Однако Фараони вновь вывел гостей вперед. На 90+4 минуте Бадель забил и установил окончательный счет.
Дженоа — Верона 2:2
Голы: Шомуродов, 48, Бадель, 90+4 - Илич, 17, Фараони, 61
Дженоа: Перин, Чиборра (Пеллегрини, 46), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц (Шомуродов, 46), Стротман (Пандев, 67), Пьяца (Ровелла, 55), Дестро (Скамакка, 67).
Верона: Сильвестри, Гюнтер, Ловато (Четин, 46), Маньяни, Фараони (Роналду Виейра, 68), Тамез, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 82), Илич (Велозу, 82), Барак, Лазанья.
Предупреждения: Стротман, Четин.