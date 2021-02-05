Италия

Украинский полузащитник хотел перейти именно в стан бергамасков.

Спортивный директор Аталанты Лука Перкасси остался доволен переходом Виктора Коваленко и считает, что украинцу нужно дать время на адаптацию.

"У нас отличная команда с фантастическими игроками: она показала свою силу в нескольких матчах. А в последние годы появились важные игроки. Пашалич был одним из первых, теперь Коваленко, у которого были другие предложения, но он предпочел нас.

Нужно дать ему необходимое время, чтобы освоиться в новом месте. Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас", — приводит слова спортивного директора Calcio Atalanta.

Напомним, что главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против Торино.