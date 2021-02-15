Италия

Хавбек "Аталанты" победил в голосовании четырех других номинантов.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.

В ходе церемонии был назван победитель номинации "Лучший украинский легионер", которым стал полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

В битве за награду хавбек итальянского клуба обошел Андрея Ярмоленко (Вест Хэм), Александра Зинченко (Манчестер Сити), Александра Зубкова (Ференцварош) и Романа Яремчука (Гент).

В этой номинации лучшие отбирались с помощью голосования среди болельщиков.

Отметим, что лучшим молодым футболистом Украины признан Илья Забарный, а лучшим тренером Виктор Скрипник. В номинации "Лучший легионер в Украине" победителем стал Тайсон.

Ранее стало известно, что Малиновскому проведут операцию после Евро.