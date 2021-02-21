Италия

Бельгийский форвард забил свой 40-й гол в футболке Интера.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку отметился забитым голом в матче Серии А против Милана (3:0).

По информации William Hill, 27-летний бельгиец стал первым игроком за 48 лет, который смог забить в четырех миланских дерби подряд в рамках чемпионата Италии.

Gracenote Live сообщает, что Лукаку стал первым футболистом в истории, который забил в пяти миланских дерби кряду во всех турнирах. Серия началась в сентября 2019 года.

Также отметим, что Лукаку забил свой 17-й гол в Серии А и теперь единолично лидирует в списке бомбардиров чемпионата, опережая Криштиану Роналду из Ювентуса, на счету которого 16 забитых мячей. Помимо этого бельгиец забил уже 40 голов в футболке "нерадзурри".

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