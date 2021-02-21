Италия

В поединке присутствовало и удаление, и автогол, и шесть забитых мячей в одном тайме.

Аталанта принимала Наполи в матче 23-го тура Серии А.

Первый тайм прошел без голов, но с удалением главного тренера бергамского клуба Джан-Пьеро Гасперини. При этом во второй половине встречи было забито целых 6 мячей.

Счет открыл Дуван Сапата на 52-й минуте матча. Спустя 6 минут Петр Зелиньски ответил Аталанте голом "в касание".

Хозяева восстановили преимущество на 64-й минуте поединка: Госенс поразил ворота соперника с передачи Сапаты, а еще через 7 минут Муриэль сделал счет 3:1. Помог гостям отыграть один гол тот же Госенс, переправив мяч в собственные ворота.

Точку в матче поставил Кристиан Ромеро, забив четвертый мяч Аталанты.

В дополнительное ко второму тайму время форвард гостей Виктор Осимхен был вынужден покинуть поле, однако в распоряжении Наполи не осталось замен. Подопечные Гаттузо доигрывали матч в меньшинстве.

Отметим выход на поле украинца Руслана Малиновского на 90-й минуте встречи.

По итогу матча Аталанта поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Наполи же опустился на 7-ю строчку с 40-а баллами.

Аталанта - Наполи 4:2

Голы: Сапата, 52, Госенс, 64, Муриэль, 71, Ромеро, 79 — Зелиньски, 58, Госенс, 76 (автогол)

Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити — Мехле (Шутало), Де Рон, Фройлер (Пашалич), Госенс, Пессина (Паломино) — Муриэль (Миранчук), Сапата (Малиновский)

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Рахмани, Максимович (Кулибали), Руй (Гулям) — Руис, Бакайоко, Политано, Зелиньски (Лоботка), Элмас (Инсинье) — Осимхен

Предупреждения: Джимсити, Госенс — Ди Лоренцо