Италия

С 23 января нападающий Наполи приступит к командным тренировкам.

С третьей попытки тест на коронавирус Виктора Осимхена дал отрицательный результат — сообщил официальный Твиттер Наполи.

Нападающий сдал положительный тест после того, как вернулся с празднования Рождества. 10 дней назад Виктор сдавал тест, но он снова оказался положительным. И вот, наконец, форвард Наполи здоров.

Осимхен, перебравшийся в Наполи летом 2020 года из Лилля, провел в составе «партенопеев» 8 матчей в Серии А и Лиге чемпионов (2 гола) и из-за травмы не играл за неаполитанскую команду с 8 ноября.

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