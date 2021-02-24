Италия

Полузащитник Вилли Та Би не смог побороть рак.

Полузащитник Аталанты Вилли Та Би скончался в возрасте 21 года после долгой борьбы с раком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ивуарийский хавбек умер от опухоли, которая поразила печень. В последние месяцы футболист находился на своей родине.

В составе Аталанты Та Би стал чемпионом Примаверы 2019 года, а также он выступал за Пескару.

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