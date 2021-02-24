Италия 24 февраля 2021, 10:59 Скончался 21-летний воспитанник Аталанты Полузащитник Вилли Та Би не смог побороть рак. Вилли Та Би, Getty Images 24 февраля 2021, 10:59 Полузащитник Аталанты Вилли Та Би скончался в возрасте 21 года после долгой борьбы с раком. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ивуарийский хавбек умер от опухоли, которая поразила печень. В последние месяцы футболист находился на своей родине. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc) В составе Аталанты Та Би стал чемпионом Примаверы 2019 года, а также он выступал за Пескару. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте