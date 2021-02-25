Италия

Швед рассказал о втором пришествии в Милан.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в Милан в 2020 году.

"Когда я вернулся, то меня спросили о том, в чем же разница между мной и бывшими игроки Милана, которые после возвращения не играли на прежнем уровне. Я ответил, что никогда не терял страсть к футболу.

Когда вы играете за Милан, вы должны играть хорошо. Если я не буду хорошо играть, в следующее трансферное окно Милан купит другого нападающего, который будет играть лучше меня. Когда я выхожу на поле, особенно после травмы, то чувствую себя ребенком".

Также Ибрагимович признался, что нынешняя молодежь очень отличается от "старой школы" футболистов.

"Молодежь в клубе отличается от старой школы. Сегодня все иначе. Мне больше импонирует старая школа. Чтобы быть признанным великим, нужно было это показать", — цитирует Ибрагимовича Calciomercato ссылаясь на Discovery+.

Ранее сообщалось, что Берлускони посоветовал Ибрагимовичу завершить карьеру в Милане.