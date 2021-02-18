Златан пока не собирается "вешать бутсы на гвоздь".
Златан Ибрагимович, getty images
18 февраля 2021, 20:46
Бывший президент Милана, ныне владеющий клубом Серии Б Монцой, Сильвио Берлускони дал ценный совет форварду Златану Ибрагимовичу.
"Я считаю, что Ибрагимович должен завершить свою феноменальную карьеру на самом высоком уровне.
Я советую ему сделать это именно в Милане, на мажорной ноте", — сказал Берлускони в интервью Football Italia.
К слову, Берлускони не против видеть Златана в Монце, если клуб выйдет в Серию А в следующем сезоне.
Отметим, что в Монце и без Златана хватает звездных футболистов. В атаке клуба играют Кенвин-Принс Боатенг и Марио Балотелли.
Ранее сообщалось, что Милан готов предложить Ибрагимовичу новый контракт.