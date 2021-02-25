Италия

Туринцы завершили первую половину финансового года со знаком "минус".

Ювентус понес убытки в размере 113,7 миллионов евро в первой половине финансового года-2020/21, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Для правильной интерпретации полугодовых показателей следует отметить, что финансовый год Ювентуса не совпадает с календарным годом, но длится с 1 июля по 30 июня, что соответствует футбольному сезону.

Итальянский клуб в отчете объясняет не лучшую финансовую ситуацию пандемией коронавируса, которая не могла пройти незаметно.

Отметим, что в прошлом году за аналогичный период Ювентус понес убытки немногим более 50 миллионов евро.

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