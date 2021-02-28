Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 24-го тура итальянского чемпионата Аталанта в гостях не испытала проблем с Сампдорией, отправив в ворота хозяев два безответных мяча (2:0).

Счет в матче был открыт на 41-й минуте поединка, а автором забитого гола стал украинский хавбек Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе. Второй гол команды Джан Пьеро Гасперини забил Госенс в середине второго тайма.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Сампдория — Аталанта 0:2

Голы: Малиновский, 41, Госенс, 70

Сампдория: Аудеро — Феррари, Йосида, Ауджелло — Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 67), Янкто (Рамирес, 67), Верре (Кейта Бальде, 61) — ла Гумина (Квальярелла, 61).

Аталанта: Спортьелло — Госенс, Толои, Паломино, Ромеро, Мехле — Малиновский (Миранчук, 83), Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), де Рон — Муриэль (Иличич, 59).

Предупреждения: Экдаль — Фройлер, Де Роон, Толой