Италия

Хавбек Аталанты высказался о победе над Сампдорией в матче чемпионата Италии.

Аталанта в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии отправилась в гости к Сампдории, где добилась победы со счетом 2:0. Автором одного из голов в составе бергамасков стал полузащитник Руслан Малиновский, который поделился эмоциями от данного противостояния в послематчевом комментарии.

"Я получил отличную передачу от Мюриэля, появилось много свободного пространства, поэтому решился на удар. Это был хороший гол, важный, потому что он пришелся на конец первого тайма. Результатом матча полностью довольны".

"Против Сампдории всегда сложно, потому что они физически сильны. Против таких команд нужно хорошо выступать в техническом плане, создавать пространство для маневра. Нам удалось набрать три очка, что является хорошим знаком и результатом для нас".

"Что труднее: тренировки с Гасперини или изучение итальянского языка? На мой взгляд, на тренировках с тренером. Что касается языка, я здесь уже давно, поэтому процесс обучения близится к заключительной стадии", — приводит слова Малиновского TMW.

На Football.ua доступно видео гола Руслана Малиновского в поединке против Сампдории.