Украинский полузащитник не сможет дебютировать в данной встрече.
Виктор Коваленко, фото Аталанта
02 марта 2021, 21:59
Аталанта огласила заявку на поединок 25-го тура чемпионата Италии против Кротоне.
За "бергамасков" в данном матче точно не сыграет Виктор Коваленко — новичок команды не попала в заявочный лист.
Руслан Малиновский, в свою очередь, получил место в списке и сможет сыграть.
Отметим, что поединок состоится завтра, 3-го марта, в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что Коваленко не тренировался в общей группе Аталанты перед матчем с Кротоне.