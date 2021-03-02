Италия

Украинский полузащитник не сможет дебютировать в данной встрече.

Аталанта огласила заявку на поединок 25-го тура чемпионата Италии против Кротоне.

За "бергамасков" в данном матче точно не сыграет Виктор Коваленко — новичок команды не попала в заявочный лист.

Руслан Малиновский, в свою очередь, получил место в списке и сможет сыграть.

Отметим, что поединок состоится завтра, 3-го марта, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Коваленко не тренировался в общей группе Аталанты перед матчем с Кротоне.