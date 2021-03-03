Италия

"Старая синьора" официально подтвердила дату многострадального матча третьего тура Серии А.

Стала известна новая дата перенесенного поединка между Ювентусом и Наполи, который изначально должен был пройти 4 октября в третьем туре Серии А. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Напомним, что решение о переносе было принято Советом по спортивным гарантиям, после того как "неаполитанцы" подали апелляцию на решения комитетов Серии А и Федерации футбола Италии, которые засчитали Наполи техническое поражение и списали одно очко за неявку на игру.

Тогда руководство "неаполитанцев" сослались на рекомендации медицинских властей Неаполя, которые не рекомендовали команде покидать свою базу из-за нескольких случаев коронавируса.

Таким образом, матч пройдет в среду, 17 марта, в 19:45 по киевскому времени.

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