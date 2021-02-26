Италия

Новый сезон Наполи начнет с новым тренером.

Наполи намерен возобновить переговоры о возвращении Маурицио Сарри — сообщает Tuttosport.

Неудачи в чемпионате Италии (3 поражения в последних 5-ти матчах) и вылет из Лиги Европы заставили руководство клуба вновь задуматься о смене тренера.

Стоит отметить, что у Сарри действующий контракт с Ювентусом до июня 2022 года, однако он может быть разорван за год до окончания за 2,5 миллиона евро.

Увольнять Дженнаро Гаттузо до окончания сезона-2020/21 Аурелио Де Лаурентис вряд ли станет, но сезон-2021/22 Наполи точно начнет с новым тренером.

Ранее в нынешнем сезоне неаполитанцы уже начинали переговоры с Сарри, возглавлявшим команду в 2015-2018 годах, однако тот ответил отказом.

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