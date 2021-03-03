Италия

Американский хавбек стал полноценным игроком "старой синьоры".

Ювентус на своем официальном сайте объявил о выкупе прав на арендованного полузащитника Шальке Вестона Маккенни.

Сумма трансфера 22-летнего американца составила 18,5 миллионов евро, а еще 6,5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.

Маккенни перебрался в Ювентус на правах аренды перед началом нынешнего сезона. На его счету 31 поединок в футболке "старой синьоры", в которых он забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Маккени был признан лучшим игроком 2020 года в США.

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