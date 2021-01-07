Италия

Полузащитник туринского Ювентуса отметился знаковым достижением.

Празднование забитого мяча в ворота Милана в исполнении Маккенни, Getty Images

Празднование забитого мяча в ворота Милана в исполнении Маккенни, Getty Images

В матче шестнадцатого тура итальянской Серии А туринский Ювентус сумел одержать жизненно необходимую для него гостевую победу над лидером текущего розыгрыша национального первенства (3:1).

Милан — Ювентус 1:3 Видео голов и обзор матча

Одним из авторов забитых мячей в составе "зебр" стал американский полузащитник Вестон Маккенни, замкнувший прострел Деяна Кулусевски на 76 минуте — спустя 13 минут после своего выхода на замену во втором тайме.

Как сообщает статистический портал Opta, этот гол стал первым в истории успешным взятием ворот "россонери" в исполнении футболиста с американским паспортом.

Напомним, что данный результативный удар является одним из трех удачных выстрелов Маккенни в новом сезоне, в котором он уже сыграл 17 поединков (978 минут), дополнительно отметившись двумя голевыми передачами.

Трансфер футболиста на правах аренды с последующим выкупом, согласно данным портала Transfermarkt, уже обошелся туринскому клубу в 4,5 млн евро.

В следующем туре подопечные Андреа Пирло проведут домашний поединок против Сассуоло.