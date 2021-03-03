Италия

Потерпевший неудачу с Ньюкаслом инвестиционный фонд решил обратить внимание на Италию.

Практически завершившиеся переговоры о продаже контрольного пакета Интера американской компании BC Partners находятся под угрозой срыва — резюмирует информацию в итальянских СМИ Football Italia.

Suning Group, владеющая Интером, не хочет терять контроль над клубом, поэтому предложение Public Investment Fund из Саудовской Аравии выкупить 30% акций "нерадзурри".

PIF ранее намеревался приобрести Ньюкасл, а ныне переключился на Италию, поскольку интерес к кальчо в Саудовской Аравии растет — именно здесь состоялись два последних Суперкубка Италии.

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