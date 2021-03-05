Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках поединка 25-го тура итальянской Серии А Интер на выезде добыл победу над Пармой со счетом 2:1.

Подопечные Антонио Конте смогли открыть счет в начале второй половины игры усилиями Санчеса, позже Алексис удвоил преимущество.

"Крестоносцы" смогли отквитать один мяч, но не более того.

Обзор матча:

Парма — Интер 1:2

Голы: Эрнани, 71 — Санчес, 54, 62

Парма: Сепе, Осорио, Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Бюси, 66), Бругман, Куртич, Ман (Михэилэ, 46), Куцка (Инглезе, 66), Карамо, Эрнани (Пелле, 85).