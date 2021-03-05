Италия

Чилийский нападающий дал комментарий после матч против Пармы.

В рамках поединка 25-го тура итальянской Серии А Интер на выезде добыл победу над Пармой со счетом 2:1.

Алексис Санчес, отметившийся дублем, сделал комплимент Парме за хорошую игру и выразил желание играть как можно больше.

"Это был трудный матч, так как Парма хорошо выступила, мы тоже, но мы боремся за Скудетто, и мы на правильном пути.

Мы действительно чувствуем позитивную атмосферу. Должны сосредоточиться на себе, оставаться на своем пути и продолжать в том же духе. С тех пор, как мы проиграли финал Лиги Европы, команда сильно улучшилась. Мы делаем те шаги, которые нам были необходимы, чтобы стать успешной командой.

Чувствую себя львом в клетке, и чем больше я играю, тем лучше я себя чувствую. Так было всегда с тех пор, как я начал играть в футбол.

Я игрок с большим опытом, тренер мне доверяет, и я счастлив. Всегда хочу играть и быть готовым на 100 процентов", — приводит слова Санчеса Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Пармой и Интером.