Итальянский клуб хочет укрепить линию полузащиты.
Замбо-Ангисса, getty images
05 марта 2021, 12:27
Милан хочет подписать полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.
Ранее итальянскому клубу предлагали арендовать футболиста с правом выкупа, но в итоге сделка не состоялась.
Текущий сезон камерунский полузащитник проводит в Фулхэме, за 29 поединков отметившись тремя результативными передачами.
Отметим, что в Милане обеспокоены травмой Беннасера и понимают, что в центре поля необходима большая глубина состава.
Ранее сообщалось, что Милан отложил переговоры по трансферу полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.