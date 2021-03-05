Италия

Итальянский клуб хочет укрепить линию полузащиты.

Милан хочет подписать полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

Ранее итальянскому клубу предлагали арендовать футболиста с правом выкупа, но в итоге сделка не состоялась.

Текущий сезон камерунский полузащитник проводит в Фулхэме, за 29 поединков отметившись тремя результативными передачами.

Отметим, что в Милане обеспокоены травмой Беннасера и понимают, что в центре поля необходима большая глубина состава.

Ранее сообщалось, что Милан отложил переговоры по трансферу полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.