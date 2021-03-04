Италия

Наставник "ирисок" высказался о лидерах итальянского чемпионата.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, за кого болеет в Серии А.

"Я надеюсь, что победит Милан, хотя это будет трудно, ведь Интер набрал отличный темп.

Но, наверное, мой друг Антонио Конте не желает того же", – цитирует Анчелотти Football Italia.

Итальянский специалист тренировал Милан в 2001-2009-м годах, с которым, помимо прочего, выигрывал Серию А и Лигу чемпионов.

Ранее наставник "ирисок" заявлял, что считает Манчестер Сити лучшим клубом АПЛ.

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