Италия

Тренер Лацио может продлить соглашение с клубом минимум до 2023 года.

Во время международной паузы в марте 2021 года руководство Лацио намерено завершить переговоры с главным тренером и подписать новый контракт с Симоне Индзаги — резюмирует информацию в итальянских СМИ Football Italia.

Соглашение уже практически достигнуто, осталось утрясти некоторые детали, однако президент Лацио Клаудио Лотито не хочет отвлекать Индзаги от его работы и намерен расставить все точки над "i" во время перерыва на матчи сборной.

Ожидается, что новый контракт будет подписан до лета 2023-го или 2024 года.

Симоне Индзаги возглавил Лацио в апреле 2016 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а летом того же года подписал полноценный контракт.

Под руководством Индзаги Лацио выиграл Кубок (2019) и два Суперкубка Италии (2017, 2019).

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