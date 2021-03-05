Италия

Главный тренер Лацио поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии.

Симоне Индзаги считает, что встреча с Ювентусом в 26-м туре Серии А может существенно повлиять на итоговую позицию Лацио в чемпионате.

"Матч против Ювентуса в Турине будет очень важным, и мне кажется, что он пройдет в удачное время, – сказал тренер Лацио на предматчевой пресс-конференции. – Мы знаем, что должны сыграть идеальный матч и не допустить ошибок, как против Болоньи".

"У нас есть определенные проблемы с составом, поэтому я собираюсь попробовать нестандартные варианты. Нам нужен результат для того, чтобы остаться в числе претендентов на место в зоне Лиги чемпионов, за которую реально борются пять или шесть команд".

"Неудачи в последних матчах повлияли на настроение игроков, но я не припомню такого момента, чтобы наша команда не смогла взять себя в руки и правильно отреагировать".

Матч Ювентус — Лацио запланирован на субботу, 6 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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