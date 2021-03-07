Италия

Наставник римского Лацио прокомментировал поражение его команды в матче против туринского Ювентуса.

Римский Лацио, в рамках 26-го тура итальянской Серии А, посетил Турин, где встретился с местным Ювентусом. Столичный клуб сумел быстро выйти вперед по счету, подловив соперников на ошибке, однако затем потерял контроль над ситуацией, что в итоге обернулось для него сразу тремя пропущенными мячами (1:3).

Ювентус — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги в рамках своей послематчевой пресс-конференции посетовал на проблемы с составом у римской команды, а также на количество допущенных ошибок его подопечными по ходу поединка.

"В последнее время мы слишком нестабильны. Счет матча — 3:1 — совершенно не отражает происходившего на футбольном поле. Перед игрой я сказал, что для победы нам понадобится провести идеальный матч. Этого не произошло, и, в итоге, мы были вынуждены уступить.

Мы заметно выбиваемся из чемпионского графика, но шансы все равно еще остаются. Все зависит только от нас и нашего желания вести борьбу. Качественная игра есть, но результатов нет. Мы допустили три серьезные ошибки в эпизодах с пропущенными мячами, после чего потеряли несколько возможностей забить собственный второй мяч.

Иммобиле сегодня не смог забить? Чиро и так принес на много очков в этом сезоне. Да, сейчас он не в лучшей своей форме, но скоро вернется к регулярной результативности.

Мы приехали в Турин с большим числом выбывших из-за травм футболистов, и были в схожей с соперниками кадровой ситуации. Команда боролась даже в таких сложных условиях, но ошибки свели на нет эти старания. Эпизод с попаданием мяча в перекладину, после удара от Милинкович-Савича при счете 1:1 до сих пор стоит перед моими глазами. К сожалению, он был упущен.

Попадание в Лигу чемпионов остается нашей главной целью, поэтому команде предстоит еще многое сделать для продвижения вперед.