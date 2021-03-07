Италия

Хавбек туринского клуба высказался о поединке и командой Индзаги.

Полузащитник Ювентуса Федерико Кьеза прокомментировал победу над Лацио в матче 26-го тура Серии А.

"Наша игра была хороша, но уже после того как пропустили в результате ошибки. Мы доказали, что у нас есть мужество, настойчивость, и, на мой взгляд, если мы будем играть так же, то будем сражаться до конца.

Ничья с Вероной стала неприятным результатом, там все решили детали, но сегодня мы были настроены решительно и смогли отреагировать должным образом. Лацио подтвердил, что является отличной командой, которая всегда борется за место в топ-4, так что это был принципиальный матч.

Для нас все матчи принципиальные, если мы хотим завоевать скудетто. Думаю, вся наша команда в отличной форме, внутри нас появилась искра, и теперь для нас каждый матч как финал – и в Серии А, и в Лиге чемпионов, и в Кубке Италии", – приводит слова Кьезы Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Лацио.

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