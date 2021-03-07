Команда Паулу Фонсеки временно поднялась на четвертое место в Серии А.
Рома - Дженоа, Getty Images
07 марта 2021, 15:24
В поединке 26-го тура итальянской Серии А Рома на своем поле одержала минимальную победу над Дженоа со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит в середине первого тайма, а его автором стал Джанлука Манчини, который на 24-й минуте головой замкнул подачу с углового от Лоренцо Пеллегрини.
После 26 матчей команда Паулу Фонсеки, которой вскоре предстоит сыграть в Лиге Европы против донецкого Шахтера (11 марта), набрала 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. В активе Дженоа 27 баллов и 13-я строчка.
Рома — Дженоа 1:0
Гол: Манчини, 24
Рома: Лопес — Смоллинг, Кристанте, Манчини — Перес (Спинаццола, 86), Пеллегрини, Диавара (Вильяр, 60), Карсдорп — Эль Шаарави (Мхитарян, 60), Педро (Карлес Перес, 75) — Майораль (Фасио, 86)
Дженоа: Маркетти — Кришито, Радованович, Мазьелло — Бадель — Дзаппакоста, Строотман (Скамакка, 77), Зайц (Мелегони, 78), Гильоне (Кассата, 46) — Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро
Предупреждения: Манчини — Мазьелло, Дестро, Строотман, Кришито