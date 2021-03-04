Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Дженоа в родных стенах поделил очки с Сампдорией. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в начале второго тайма усилиями Дзаппакосты, но спустя 15 минут гости сравняли цифры на табло благодаря голу в исполнении Тонелли.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Дженоа — Сампдория 1:1

Голы: Дзаппакоста, 52 — Тонелли, 77

Дженоа: Перин — Кришито, Радованович, Мазьелло — Дзаппакоста, Строотман (Кассата, 82), Бадель, Зайц, Голданига — Шомуродов (Пьяца, 82), Дестро (Пандев, 73)

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Тонелли, Берешински — Верре (Янкто, 59), Экдаль, Силва, Кандрева — Кейта (Габбьядини, 71), Квальярелла (Рамирес, 78)

Предупреждения: Бадель