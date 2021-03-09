Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 26-го тура итальянской Серии А.

В центральном поединке 26-го тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле минимально обыграл Аталанту со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в начале второго тайма на 54-й минуте, когда Милан Шкриниар подхватил мяч в штрафной и пробил точно в угол ворот. Это был единственный удар в створ ворот бергамаской команды от "нерадзурри".

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Интер — Аталанта 1:0

Гол: Шкриниар, 54



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).



Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) — Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс — Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) — Сапата (Муриэль, 70).



Предупреждение: Ромеро.