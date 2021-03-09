Италия

Наставник миланского Интера прокомментировал победу его команды в матче против Аталанты.

В рамках 26-го тура итальянского Серии А миланский Интер сумел в домашних условиях обыграть в центральном поединке бергамаскую Аталанту (1:0). Успех "нерадзурри" обеспечил точный удар хорватского центрального защитника Милана Шкриниара в начале второго тайма. Благодаря данному успеху Интер сумел укрепиться в позиции лидера национального первенства.

Интер — Аталанта 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "змей" Антонио Конте в своем послематчевом интервью отметил седьмой подряд успех своей команды в чемпионате, при этом указав на не самую лучшую реализацию голевых моментов его подопечными.

"Главное — мы сумели восстановить дистанцию от преследователей. Тяжело играть в условиях, когда все твои соперники по чемпионской гонке выиграли свои матчи накануне. Впрочем, давление будет расти от матча к матчу, поэтому нам стоит к этому привыкнуть.

Аталанта — сложный соперник, который способен отобрать очки у любой команды в лиге. В этом матче они играли в более осторожном стиле, чем в предыдущие наши встречи, но нам все равно удалось достичь необходимого результата.

С точки зрения борьбы за Скудетто, нам было важно отбросить их именно в очном поединке, потому что это крайне опасная команда, если она находится непосредственно за твоей спиной.

По ходу игры, нами были упущены несколько колоссальных возможностей, в частности — два момента Ромелу Лукаку. Мы могли добиться и большего преимущества, но не сумели завершить наши атаки большим количеством ударов в створ, чем один.

Тяжелая тактическая игра, в которой соперник отыграл превосходно, а мы, порой, были слишком мягки к его перестроениям по ходу встречи. Нам удалось создать мало моментов, но Аталанта сделала еще меньше. Сегодня мы играли против второго по результативности коллектива, и об этом точно не стоит забывать.

Моя команда правильно разобрала игру на отдельны фазы, научившись правильно выбирать момент для собственной атаки, или выжидать.

Теперь, мы ожидаем две тяжелые игры против Торино и Сассуоло, но при этом мы должны продолжать в том же духе, что и в предыдущих матчах. Завтра ребята отдыхаю, после чего начинам подготовку к новым испытаниям", — подытожил Конте.

Матч Торино — Интер запланирован на 14 марта.